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СБУ задержала российского агента: житель Харьковской области "сдавал" оккупантам позиции ВСУ

СБУ задержала российского агента: житель Харьковской области "сдавал" оккупантам позиции ВСУ

Киев • УНН

 • 113520 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который "сдавал" врагу позиции украинских военных в Харьковской области. Злоумышленником оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет, передает УНН.

Цитата

"По заданию своего куратора, мужчина фиксировал места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований на территории области. Среди прочего, врага интересовали координаты блокпостов и военные укрепления. Служба безопасности задержала предателя, когда он ехал выполнять очередное задание", - говорится в сообщении.

Детали

В настоящее время следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним

В Днепре спецслужбы задержали российского агента, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских военных подразделений.

Служба безопасности Украины задержала агентку военной разведки рф, которая передавала врагу разведданные об украинских защитниках в Житомирской области.

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