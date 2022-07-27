Житель Сумской области "сдавал" оккупантам перемещение ВСУ: задержан агент рф
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Служба безопасности Украины задержала жителя Сумской области, который передавал российским оккупантам данные о перемещении военной техники ВСУ, передает УНН.
Детали
Контрразведка Службы безопасности разоблачила и обезвредила злоумышленника, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в Сумской области – собирал разведданные по местам дислокации Сил обороны Украины вблизи государственной границы.
Особенно его кураторов с рф интересовала информация о перемещении подразделений с военной техникой ВСУ.
"Во время разведки украинских позиций вражеский агент проводил их фото- и видеофиксацию, а затем переправлял сотруднику фсб рф в виде электронных файлов с привязкой к местности. Оккупанты планировали использовать эти данные для массированных артиллерийских обстрелов региона", - говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что предателем оказался местный житель. Его завербовал представитель российских спецслужб после полномасштабного вторжения рф. Сотрудники СБУ уже идентифицировали личность оккупанта, с которым сотрудничал этот агент.
Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в государственной измене.
Дополнение
Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который "сдавал" врагу позиции украинских военных в Харьковской области. Злоумышленником оказался местный житель, которого вражеские спецслужбы завербовали через интернет.