Соперник "Динамо" в Лиге Европы одержал разгромную победу в Серии А

В 26-м туре “орлы” встречались на выезде с “Сассуоло”, который находится в нижней части таблицы, и разгромили соперника — 3: 0. Дублем отметился Милинкович-Савич — сначала он открыл счет ударом из-за пределов штрафной, а затем ударом головой замкнул навес партнера с правого фланга. Между этими голами свой очередной мяч, уже 23-й в сезоне, забил Иммобиле — он реализовал пенальти за игру рукой защитника “Сассуоло” в своей штрафной.

Отчетный матч “Лацио” провел в таком составе: Стракоша, Уоллас, Рамос Марчи, Совет, Марусич, Мурджа, Лукас (пароль, 60), Милинкович-Савич, Лукаку (Лулич, 60), Андерсон, Иммобиле (Нани, 81) .

Заметим, что благодаря этой победе “лациале” с 52-ю очками продолжают удерживать третье место, опережая “Интер” и “Рома” на одно и два очка соответственно. Уже в следующем матче римляне дома принимать туринский “Ювентус”.

Добавим также, поединки “Динамо” — “Лацио” пройдут 8 и 15 марта.