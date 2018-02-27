Суперник "Динамо" в Лізі Європи здобув розгромну перемогу в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Найближчий суперник київського “Динамо” в Лізі Європи, римський “Лаціо”, здобув чергову перемогу в рамках чемпіонату Італії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
У 26-му турі “орли” зустрічалися на виїзді із “Сассуоло”, який перебуває в нижній частині таблиці, й розгромили суперника — 3:0. Дублем відзначився Мілінкович-Савич — спочатку він відкрив рахунок ударом з-за меж штрафного майданчика, а згодом ударом головою замкнув навіс партнера з правого флангу. Між цими голами свій черговий м’яч, уже 23-й у сезоні, забив Іммобіле — він реалізував пенальті за гру рукою захисника “Сассуоло” у власному штрафному майданчику.
Звітний матч “Лаціо” провів у такому складі: Стракоша, Уоллас, Рамос Марчі, Раду, Марусич, Мурджа, Лукас Лейва (Пароло, 60), Мілінкович-Савич, Лукаку (Луліч, 60), Андерсон, Іммобіле (Нані, 81).
Зауважимо, що завдяки цій перемозі “лаціале” з 52-ма очками продовжують утримувати третє місце, випереджаючи “Інтер” та “Рому” на одне та два бали відповідно. Вже у наступному матчі римляни вдома прийматимуть туринський “Ювентус”.
Додамо також, поєдинки “Динамо” — “Лаціо” пройдуть 8 і 15 березня.