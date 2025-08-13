Суперкубок УЕФА: "ПСЖ" и "Тоттенхэм" определились со стартовыми составами

Уже меньше чем через час в итальянском Удине на стадионе "Фриули" определится обладатель Суперкубка УЕФА 2025 года, за который будут соревноваться французский "ПСЖ" и английский "Тоттенхэм". Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами на поединок, передает УНН.

"ПСЖ": вратарь - Люка Шевалье. Защита (слева направо): Нуну Мендеш, Виллиан Пачо, Маркиньос (капитан), Ашраф Хакими. Полузащита: Дезире Дуэ, Витинья, Уоррен Заир-Эмери. Нападение: Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Брэдли Барколя.

"Тоттенхэм": вратарь - Гульельмо Викарио. Защита (слева направо): Мики ван де Вен, Кристиан Ромеро (капитан), Кевин Данзо, Педро Порро. Полузащита: Палинья, Родриго Бентанкур, Папе Сарр. Нападающие: Джед Спенс, Ришарлисон, Мохаммед Кудус.

Дополнение

Как сообщал УНН, сегодня в 22:00 по Киеву в итальянском Удине на стадионе "Фриули" пройдет 50-й розыгрыш Суперкубка УЕФА - в поединке встретятся чемпионы Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" и победители Лиги Европы "Тоттенхэм Хотспур".