Суперкубок УЕФА: "ПСЖ" и "Тоттенхэм" определились со стартовыми составами

16:57 • 10158 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 17337 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 22002 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 27589 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 62136 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 66619 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 125010 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 58930 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 105305 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 100411 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 125015 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 105310 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена
Суперкубок УЕФА: "ПСЖ" и "Тоттенхэм" определились со стартовыми составами

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Французский ПСЖ и английский Тоттенхэм определились со стартовыми составами на матч за Суперкубок УЕФА 2025 года. Поединок состоится в итальянском Удине на стадионе "Фриули".

Суперкубок УЕФА: "ПСЖ" и "Тоттенхэм" определились со стартовыми составами

Уже меньше чем через час в итальянском Удине на стадионе "Фриули" определится обладатель Суперкубка УЕФА 2025 года, за который будут соревноваться французский "ПСЖ" и английский "Тоттенхэм". Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами на поединок, передает УНН.

"ПСЖ": вратарь - Люка Шевалье. Защита (слева направо): Нуну Мендеш, Виллиан Пачо, Маркиньос (капитан), Ашраф Хакими. Полузащита: Дезире Дуэ, Витинья, Уоррен Заир-Эмери. Нападение: Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Брэдли Барколя.

"Тоттенхэм": вратарь - Гульельмо Викарио. Защита (слева направо): Мики ван де Вен, Кристиан Ромеро (капитан), Кевин Данзо, Педро Порро. Полузащита: Палинья, Родриго Бентанкур, Папе Сарр. Нападающие: Джед Спенс, Ришарлисон, Мохаммед Кудус.

Дополнение

Как сообщал УНН, сегодня в 22:00 по Киеву в итальянском Удине на стадионе "Фриули" пройдет 50-й розыгрыш Суперкубка УЕФА - в поединке встретятся чемпионы Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" и победители Лиги Европы "Тоттенхэм Хотспур".

Павел Башинский

спорт
УЕФА