16:57 • 10187 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 17393 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 22048 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 27630 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 62226 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 66692 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 125170 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 58991 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 105441 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 34734 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Суперкубок УЄФА: “ПСЖ” і “Тоттенгем” визначилися із стартовими складами

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Французький ПСЖ та англійський Тоттенгем визначилися зі стартовими складами на матч за Суперкубок УЄФА 2025 року. Поєдинок відбудеться в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі".

Суперкубок УЄФА: “ПСЖ” і “Тоттенгем” визначилися із стартовими складами

Вже менше ніж за годину в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі" визначиться володар Суперкубку УЄФА 2025 року, за який змагатимуться французький "ПСЖ" та англійський "Тоттенгем". Головні тренери команди вже визначилися із стартовими складами на поєдинок, передає УНН.

"ПСЖ": воротар - Люка Шевальє. Захист (зліва на право): Нуну Мендеш, Вілліан Пачо, Маркіньош (капітан), Ашраф Хакімі. Півзахист: Дезіре Дуе, Вітінья, Воррен Заїр-Емері. Напад: Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле, Бредлі Барколя.

"Тоттенгем": воротар - Гульєльмо Вікаріо. Захист (зліва на право): Мікі ван де Вен, Крістіан Ромеро (капітан), Кевін Данзо, Педро Порро. Півзахист: Палінья, Родріго Бентанкур, Папе Сарр. Нападники: Джед Спенс, Рішарлісон, Мохаммед Кудус.

Доповнення

Як повідомляв УНН, сьогодні о 22:00 за Києвом в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі" пройде 50-й розіграш Суперкубка УЄФА - у двобої зустрінуться чемпіони Ліги чемпіонів "Париж Сен-Жермен" та переможці Ліги Європи "Тоттенгем Хотспур".

Павло Башинський

Спорт
УЄФА