Суперкубок УЄФА: “ПСЖ” і “Тоттенгем” визначилися із стартовими складами

Вже менше ніж за годину в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі" визначиться володар Суперкубку УЄФА 2025 року, за який змагатимуться французький "ПСЖ" та англійський "Тоттенгем". Головні тренери команди вже визначилися із стартовими складами на поєдинок, передає УНН.

"ПСЖ": воротар - Люка Шевальє. Захист (зліва на право): Нуну Мендеш, Вілліан Пачо, Маркіньош (капітан), Ашраф Хакімі. Півзахист: Дезіре Дуе, Вітінья, Воррен Заїр-Емері. Напад: Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле, Бредлі Барколя.

"Тоттенгем": воротар - Гульєльмо Вікаріо. Захист (зліва на право): Мікі ван де Вен, Крістіан Ромеро (капітан), Кевін Данзо, Педро Порро. Півзахист: Палінья, Родріго Бентанкур, Папе Сарр. Нападники: Джед Спенс, Рішарлісон, Мохаммед Кудус.

Доповнення

Як повідомляв УНН, сьогодні о 22:00 за Києвом в італійському Удіне на стадіоні "Фріулі" пройде 50-й розіграш Суперкубка УЄФА - у двобої зустрінуться чемпіони Ліги чемпіонів "Париж Сен-Жермен" та переможці Ліги Європи "Тоттенгем Хотспур".