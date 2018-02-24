Сумские школы из-за гриппа и ОРВИ отправили на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В течение текущей недели в Сумах зарегистрировано 2 тыс. 970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Сумского городского совета, передает УНН.
По информации отдела здравоохранения, среди тех, кто заболел, 64% — дети до 18 лет.
“В течение недели были госпитализированы 150 сумчан, среди которых 85% — дети. В связи с тем, что в некоторых школах был приостановлен учебный процесс, количество госпитализированных школьников несколько уменьшилась”, — говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что по состоянию на 23 февраля в стационарных отделениях городской детской клинической больницы Святой Зинаиды находилось 148 больных детей на 115 инфекционных койках. Поэтому дополнительно развернуто 30 коек в дерматологическом отделении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове на карантин закрыли 27 школ
При этом сейчас в Сумах не работают 11 школ, 6 из которых имели возобновить работу в понедельник. В некоторых школах были применены карантинные меры в отдельных классах. Детские сады работали в обычном режиме.
В связи с распространенностью заболевания гриппом и ОРВИ в Сумах городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно, перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных занятий, проведения массовых мероприятий, ввести масочный режим в лечебных учреждениях города и ограничить посещение больных, обеспечить дезинфекцию коммунального и частного транспорта, усилить работу пунктов обогрева.
Как сообщал УНН, в учебных заведениях Ужгорода из-за обострения эпидемиологической ситуации с заболеваемостью на ОРВИ и грипп на неделю продлили карантин.