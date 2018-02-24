Сумські школи через грип і ГРВІ відправили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Упродовж цього тижня в Сумах зареєстровано 2 тис. 970 випадків захворюваності на грип та ГРВІ, що на 14,5% більше, ніж попереднього тижня. Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради, передає УНН.
За інформацією відділу охорони здоров'я, серед тих, хто занедужав, 64% – діти до 18 років.
“Протягом тижня було госпіталізовано 150 сумчан, серед яких 85% – діти. У зв’язку із тим, що у деяких школах було призупинено навчальний процес, кількість госпіталізованих школярів дещо зменшилась”, – йдеться у повідомленні.
У міськраді зазначили, що станом на 23 лютого у стаціонарних відділеннях міській дитячій клінічній лікарні Святої Зінаїди перебувало 148 хворих дітей на 115 інфекційних ліжках. Через це додатково розгорнуто 30 ліжок у дерматологічному відділенні.
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При цьому, зараз у Сумах не працюють 11 шкіл, 6 із яких мали відновити роботу у понеділок. У деяких школах були застосовані карантинні заходи щодо окремих класів. Дитячі садочки працювали у звичайному режимі.
У зв’язку з поширеністю захворювання на грип на ГРВІ у Сумах, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення запровадити карантин у закладах загальної середньої освіти міста до 3 березня включно, перевести дитячі садочки на черговий режим роботи, заборонити роботу позашкілля, проведення масових заходів, запровадити масковий режим у лікувальних закладах міста та обмежити відвідування хворих, забезпечити дезінфекцію комунального та приватного транспорту, посилити роботу пунктів обігріву.
Як повідомляв УНН, у навчальних закладах Ужгорода через загострення епідеміологічної ситуації із захворюваністю на ГРВІ та грип на тиждень продовжили карантин.