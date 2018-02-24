Сумські школи через грип і ГРВІ відправили на карантин

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Упродовж цього тижня в Сумах зареєстровано 2 тис. 970 випадків захворюваності на грип та ГРВІ, що на 14,5% більше, ніж попереднього тижня. Про це повідомляє прес-служба Сумської міської ради, передає УНН.