Сумская область: оккупанты нанесли 63 удара по приграничью, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В течение дня российские оккупанты нанесли 63 удара по приграничью Сумщины. В результате обстрелов ранен гражданский. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
Шалыгинскую громаду враг обстрелял из минометов, 14 прилетов.
Хотинская громада: противник вел минометный огонь, 14 прилетов, а затем россияне ударили из артиллерии, 10 прилетов. В результате обстрелов ранен 63-летний мужчина. Он был во дворе и не успел спрятаться в укрытие, сообщил Живицкий.
Также полностью разрушены 2 частных дома, еще 2 - повреждены.
Белопольская община: 25 вражеских мин разорвались на границе.
По Есманьской громаде россияне ударили из минометов, 6 прилетов.
Напомним
Российские войска нанесли 55 ударов по приграничью Сумщины. Использовал враг различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников. Под обстрелами оказались три громады.