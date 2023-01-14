Сумская область: оккупанты нанесли 63 удара по приграничью, есть раненый

Детали

Шалыгинскую громаду враг обстрелял из минометов, 14 прилетов.

Хотинская громада: противник вел минометный огонь, 14 прилетов, а затем россияне ударили из артиллерии, 10 прилетов. В результате обстрелов ранен 63-летний мужчина. Он был во дворе и не успел спрятаться в укрытие, сообщил Живицкий.

Также полностью разрушены 2 частных дома, еще 2 - повреждены.

Белопольская община: 25 вражеских мин разорвались на границе.

По Есманьской громаде россияне ударили из минометов, 6 прилетов.

Напомним

Российские войска нанесли 55 ударов по приграничью Сумщины. Использовал враг различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников. Под обстрелами оказались три громады.