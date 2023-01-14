Сумська область: окупанти завдали 63 удари по прикордонню, є поранений

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Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів, 14 прильотів.

Хотінська громада: противник вів мінометний вогонь, 14 прильотів, а згодом росіяни ударили з артилерії, 10 прильотів. Внаслідок обстрілів поранено 63-річного чоловіка. Він був у дворі та не встиг сховатися в укриття, повідомив Живицький.

Також повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 2 - пошкоджені.

Білопільська громада: 25 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

По Есманьській громаді росіяни ударили з мінометів, 6 прильотів.

Нагадаємо

Російські війська завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини. Використовував ворог різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників. Під обстрілами опинилися три громади.