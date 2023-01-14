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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Сумська область: окупанти завдали 63 удари по прикордонню, є поранений

Київ • УНН

 • 547139 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Протягом дня російські окупанти завдали 63 удари по прикордонню Сумщини. Внаслідок обстрілів поранений цивільний. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.

Сумська область: окупанти завдали 63 удари по прикордонню, є поранений

Деталі

Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів, 14 прильотів.

Хотінська громада: противник вів мінометний вогонь, 14 прильотів, а згодом росіяни ударили з артилерії, 10 прильотів. Внаслідок обстрілів поранено 63-річного чоловіка. Він був у дворі та не встиг сховатися в укриття, повідомив Живицький.

Також повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 2 - пошкоджені.

Білопільська громада: 25 ворожих мін розірвалися на прикордонні.

По Есманьській громаді росіяни ударили з мінометів, 6 прильотів.

Нагадаємо 

Російські війська завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини. Використовував ворог різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників. Під обстрілами опинилися три громади.

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