Окупанти за день обстріляли 3 громади на Сумщині

Деталі

▪️ Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та реактивної системи залпового вогню «Град» (15 прильотів). Пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців.

▪️ Білопільська громада: ворог ударив із мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.

▪️ По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 прильотів. А згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.

У всіх випадках - без жертв та постраждалих.

Нагадаємо

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківської області. Внаслідок атак приватних будинків в Купʼянському районі загинуло дві жінки, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.