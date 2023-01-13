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Окупанти за день обстріляли 3 громади на Сумщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Російські війська завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини. Використовував ворог різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників. Під обстрілами опинилися три громади. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.

Окупанти за день обстріляли 3 громади на Сумщині

Деталі

▪️ Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та реактивної системи залпового вогню «Град» (15 прильотів). Пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців.

▪️ Білопільська громада: ворог ударив із мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.

▪️ По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 прильотів. А згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.

У всіх випадках - без жертв та постраждалих.

Нагадаємо

Ворог продовжує обстрілювати територію Харківської області. Внаслідок атак приватних будинків в Купʼянському районі загинуло дві жінки, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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