Окупанти за день обстріляли 3 громади на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Російські війська завдали 55 ударів по прикордонню Сумщини. Використовував ворог різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників. Під обстрілами опинилися три громади. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
▪️ Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів (15 прильотів) та реактивної системи залпового вогню «Град» (15 прильотів). Пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців.
▪️ Білопільська громада: ворог ударив із мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.
▪️ По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, 8 прильотів. А згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.
У всіх випадках - без жертв та постраждалих.
Нагадаємо
Ворог продовжує обстрілювати територію Харківської області. Внаслідок атак приватних будинків в Купʼянському районі загинуло дві жінки, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.