Оккупанты за день обстреляли 3 громады в Сумской области за день
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Российские войска нанесли 55 ударов по границе Сумской области. Использовал враг различные виды вооружения: ракеты, мины, снаряды и взрывные устройства, которые сбрасывал с беспилотников. Под обстрелами оказались три громады. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
▪️ Эсманьскую громаду россияне обстреляли из минометов (15 прилетов) и реактивной системы залпового огня «Град» (15 прилетов). Поврежден дом и несколько дворов‘местных жителей.
▪️ Белопольская громада: враг ударил из минометов, 14 прилетов. В результате обстрела повреждена школа в селе Павловки, частный жилой дом и линии электросетей.
▪️ По Краснопольской громаде россияне осуществили ракетный обстрел с вертолета, 8 прилетов. А затем сбросили 3 взрывных устройства с беспилотников.
Во всех случаях - без жертв и пострадавших.
Напомним
Враг продолжает обстреливать территорию Харьковской области. В результате атак частных домов в Купянском районе погибли две женщины, еще одна получила ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.