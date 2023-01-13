Оккупанты за день обстреляли 3 громады в Сумской области за день

Детали

▪️ Эсманьскую громаду россияне обстреляли из минометов (15 прилетов) и реактивной системы залпового огня «Град» (15 прилетов). Поврежден дом и несколько дворов‘местных жителей.

▪️ Белопольская громада: враг ударил из минометов, 14 прилетов. В результате обстрела повреждена школа в селе Павловки, частный жилой дом и линии электросетей.

▪️ По Краснопольской громаде россияне осуществили ракетный обстрел с вертолета, 8 прилетов. А затем сбросили 3 взрывных устройства с беспилотников.

Во всех случаях - без жертв и пострадавших.

Напомним

Враг продолжает обстреливать территорию Харьковской области. В результате атак частных домов в Купянском районе погибли две женщины, еще одна получила ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.