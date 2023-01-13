Харківщина: ворог обстріляв Купʼянський район, дві жінки загинули

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«Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп‘янського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

Російській війська вночі обстріляли автобусну базу у Херсоні, охоронець отримав поранення.