Харківщина: ворог обстріляв Купʼянський район, дві жінки загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Ворог продовжує обстрілювати територію Харківської області. Внаслідок атак приватних будинків в Купʼянському районі загинуло дві жінки, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Ворог продовжує обстрілювати з артилерії смт Дворічну Куп‘янського району. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу приватних будинків загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна жінка отримала поранення, її госпіталізовано», – повідомив Синєгубов.
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