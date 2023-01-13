У Херсоні рашисти вночі обстріляли автобусну базу, охоронець поранений - ОВА

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"У Херсоні російські загарбники вночі обстріляли базу, де припарковані комунальні автобуси. Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців дістав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - повідомив Янушевич.

Деталі

На місці працюють медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.

Що стосується ворожих обстрілів за минулу добу, 12 січня, то, за інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар.

Херсон росіяни обстріляли 7 разів. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 2 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив Янушевич.

Доповнення

Окупанти за добу 11 січня обстріляли Херсонщину 90 разів - найбільше з початку року.