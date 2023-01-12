Найбільше з початку року: окупанти за добу обстріляли Херсонщину 90 разів, є жертва

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"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 90 разів обстріляли територію Херсонщини", - повідомив Янушевич у Telegram.

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За наведеними головою ОВА даними у Telegram, це найбільша кількість обстрілів за добу з початку року. До цього за добу максимально фіксувалося ворожих обстрілів за 2 січня - 79 разів.

"90 обстрілів за останню добу. Орки вчора пішли на рекорд. Друзі, бережіть себе! І подумайте ще раз про добровільну евакуацію", - зауважив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram.

Як вказав Янушевич, 11 січня окупанти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон росіяни обстріляли 27 разів – атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 5 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - вказав голова ОВА.

Доповнення

На Херсонщині окупанти посилюють режимні заходи та перевіряють мобільні телефони громадян.