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Найбільше з початку року: окупанти за добу обстріляли Херсонщину 90 разів, є жертва

Київ • УНН

 • 356858 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про 90 обстрілів Херсонщини армією рф за минулу добу. Окупанти "пішли на рекорд", зазначив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, пише УНН.

Найбільше з початку року: окупанти за добу обстріляли Херсонщину 90 разів, є жертва

Цитата

"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 90 разів обстріляли територію Херсонщини", - повідомив Янушевич у Telegram.

Деталі

За наведеними головою ОВА даними у Telegram, це найбільша кількість обстрілів за добу з початку року. До цього за добу максимально фіксувалося ворожих обстрілів за 2 січня - 79 разів.

"90 обстрілів за останню добу. Орки вчора пішли на рекорд. Друзі, бережіть себе! І подумайте ще раз про добровільну евакуацію", - зауважив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram.

Як вказав Янушевич, 11 січня окупанти гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон росіяни обстріляли 27 разів – атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина, 5 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - вказав голова ОВА.

Доповнення

На Херсонщині окупанти посилюють режимні заходи та перевіряють мобільні телефони громадян.

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