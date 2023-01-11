На Херсонщині окупанти посилюють режимні заходи та перевіряють мобільні телефони громадян – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На тимчасово-зайнятих територіях Херсонської області російські окупанти посилюють режимні заходи та перевіряють місцеве населення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.
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У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські загарбники посилюють режимні заходи, перевіряють місцеве населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.
Ворог також обстрілював область протягом доби. Противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.
Доповнення
Під ворожий обстріл 11 січня потрапив перинатальний центр у Херсоні, сталася пожежа.
Внаслідок удару армії рф по перинатальному центрі у Херсоні поранено працівницю.