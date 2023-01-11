На Херсонщині окупанти посилюють режимні заходи та перевіряють мобільні телефони громадян – Генштаб

КИЇВ. 11 січня. УНН. На тимчасово-зайнятих територіях Херсонської області російські окупанти посилюють режимні заходи та перевіряють місцеве населення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.