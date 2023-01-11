В Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия и проверяют мобильные телефоны граждан - Генштаб

Детали

В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики усиливают режимные мероприятия, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Враг также обстреливал область в течение суток. Противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.

Дополнение

Под вражеский обстрел 11 января попал перинатальный центр в Херсоне, произошёл пожар.

В результате удара армии рф по перинатальному центру в Херсоне ранена работница.