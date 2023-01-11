В Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия и проверяют мобильные телефоны граждан - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На временно занятых территориях Херсонской области российские оккупанты усиливают режимные мероприятия и проверяют местное население. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики усиливают режимные мероприятия, проверяют местное население. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.
Враг также обстреливал область в течение суток. Противник не прекращает терроризировать жителей населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка и Херсон.
Дополнение
Под вражеский обстрел 11 января попал перинатальный центр в Херсоне, произошёл пожар.
В результате удара армии рф по перинатальному центру в Херсоне ранена работница.