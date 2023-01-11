Удар рф по перинатальному центрі у Херсоні: є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Внаслідок удару армії рф по перинатальному центрі у Херсоні поранено працівницю. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у середу, 11 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Через російську атаку постраждала 1 працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує", - написав Янушевич.
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Під ворожий обстріл 11 січня потрапив перинатальний центр у Херсоні, сталася пожежа.