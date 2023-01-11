Удар рф по перинатальному центру в Херсоне: есть раненая
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В результате удара армии рф по перинатальному центру в Херсоне ранена работница. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в среду, 11 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Из-за российской атаки пострадала 1 работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения, ее жизни ничего не угрожает", - написал Янушевич.
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Под вражеский обстрел 11 января попал перинатальный центр в Херсоне, произошел пожар.