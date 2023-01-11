"Атака проти жінок з немовлятами": рашисти поцілили у перинатальний центр у Херсоні - ОВА

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"Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні. Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - розповів Янушевич.

За попередньою інформацією, з його слів, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.

"Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків", - вказав голова ОВА.

Доповнення

За період жорстких ворожих обстрілів у Херсоні загинуло 65 людей.