"Атака проти жінок з немовлятами": рашисти поцілили у перинатальний центр у Херсоні - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Під ворожий обстріл потрапив перинатальний центр у Херсоні, сталася пожежа. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у середу, 11 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Російські загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні. Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів", - розповів Янушевич.
За попередньою інформацією, з його слів, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.
"Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків", - вказав голова ОВА.
Доповнення
За період жорстких ворожих обстрілів у Херсоні загинуло 65 людей.