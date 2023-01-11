За період жорстких ворожих обстрілів у Херсоні загинуло 65 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Херсоні з 20 листопада кількість ворожих "прильотів" сягнула 1 223, загинуло 65 людей, постраждало 160. Про це повідомила начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«За період жорстких обстрілів, починаючи з 20 листопада, коли почалися обстріли нашого міста-героя Херсона, мушу зазначити, що кількість прильотів склала 1 223, кількість загиблих 65, серед них одна дитина. Постраждало 160 осіб, з них чотири дитини», - розповіла Лугова.
Деталі
Окрім того, вона повідомила, що на сьогодні за її розпорядженням внесено зміни у програму соціального захисту населення міста Херсона.
Люди, які постраждали від обстрілів, будуть отримувати одноразову виплату.
«Дорослі отримують 15 тис. грн, діти – 20 тис. Якщо є загиблі в родині, то родина отримує одноразово 30 тис. грн виплати», - сказала Лугова.
Доповнення
Російські окупанти за минулу добу, 10 січня 63 рази обстріляли територію Херсонщини. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.