Херсон та область за добу росіяни обстріляли понад 60 разів, п'ятеро поранених - ОВА

Цитата

«За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон росіяни обстріляли 24 рази – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста», - написав Янушевич у Telegram.

За його словами, окупанти атакували освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки.

«Минулої доби через російські обстріли 5 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», - повідомив Янушевич.

Доповнення

10 січня російський снаряд розірвався під вікнами п'ятиповерхівки у Херсоні.