Херсон та область за добу росіяни обстріляли понад 60 разів, п'ятеро поранених - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські окупанти за минулу добу 63 рази обстріляли територію Херсонщини. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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«За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон росіяни обстріляли 24 рази – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста», - написав Янушевич у Telegram.
За його словами, окупанти атакували освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки.
«Минулої доби через російські обстріли 5 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», - повідомив Янушевич.
Доповнення
10 січня російський снаряд розірвався під вікнами п'ятиповерхівки у Херсоні.