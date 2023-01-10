Величезна вирва та жодної вцілілої шибки: у Херсоні показали відео наслідків піступної атки рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Сьогодні російський снаряд розірвався під вікнами п'ятиповерхівки у Херсоні. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич оприлюднив відео наслідків удару окупантів, передає УНН.
Цитата
"На подвір'ї - величезна вирва, як німе свідчення жорстокості рашистів, які щодня обстрілюють мирних жителів у їх оселях. Одна людина поранена, інші - шоковані та показують свої понівечені помешкання.
У квартирі містянки Лариси не лишилося жодного вцілілого скла, вибуховою хвилею вибило двері... Жінка та дитина, що спокійно спала у своєму ліжку, ледь врятувалися", - написав Янушевич.
Нагадаємо
Херсон знову зазнав ворожого обстрілу, один зі снарядів впав посеред подвір'я житлового багатоповерховго будинку, є поранений.