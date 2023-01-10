Огромная воронка и ни одного уцелевшего оконного стекла: в Херсоне показали видео последствий коварной атки рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня российский снаряд разорвался под окнами пятиэтажки в Херсоне. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич обнародовал видео последствий удара оккупантов, передает УНН.
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"Во дворе - огромная воронка, как немое свидетельство жестокости рашистов, которые ежедневно обстреливают мирных жителей в их домах. Один человек ранен, другие - шокированы и показывают свои изуродованные помещения.
В квартире горожанки Ларисы не осталось ни одного уцелевшего стекла, взрывной волной выбило дверь... Женщина и ребенок, спокойно спавший в своей постели, едва спаслись", - написал Янушевич.
Напомним
Херсон снова подвергся враждебному обстрелу, один из снарядов упал посреди двора жилого многоэтажного дома, есть раненый.