Вдарили просто по подвір'ю багатоповерхівки: Херсон вкотре обстріляли рашисти - ОП

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"Херсон. Черговий обстріл міста, чергове руйнування житла та інфраструктури. Поранено місцевого мешканця. Ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку", - зазначив Тимошенко.

Деталі

Як вказав заступник керівника ОП, на місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. "Ймовірно, пошкоджено мережі", - зазначив він.

"Земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху. В будинку зруйновані балкони та повилітали вікна", - розповів Тимошенко.

Доповнення

Херсонська область за минулу добу зазнала 46 ударів російскої армії, є двоє загиблих.