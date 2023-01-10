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Вдарили просто по подвір'ю багатоповерхівки: Херсон вкотре обстріляли рашисти - ОП

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Херсон знову зазнав ворожого обстрілу, один зі снарядів впав посеред подвір'я житлового багатоповерховго будинку, є поранений. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у вівторок, 10 січня, у Telegram, пише УНН.

Вдарили просто по подвір'ю багатоповерхівки: Херсон вкотре обстріляли рашисти - ОП

Цитата

"Херсон. Черговий обстріл міста, чергове руйнування житла та інфраструктури. Поранено місцевого мешканця. Ворожий снаряд прилетів просто на подвір’я багатоквартирного будинку", - зазначив Тимошенко.

Деталі

Як вказав заступник керівника ОП, на місці прильоту вирва, яка одразу наповнилася водою. "Ймовірно, пошкоджено мережі", - зазначив він.

"Земля з місця падіння снаряда летіла до останнього поверху. В будинку зруйновані балкони та повилітали вікна", - розповів Тимошенко.

Доповнення

Херсонська область за минулу добу зазнала 46 ударів російскої армії, є двоє загиблих.

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