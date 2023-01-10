Ударили прямо по двору многоэтажки: Херсон снова обстреляли рашисты - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Херсон снова подвергся вражескому обстрелу, один из снарядов упал посреди двора жилого многоэтажного дома, есть раненый. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во вторник, 10 января, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Херсон. Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры. Ранен местный житель. Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома", - отметил Тимошенко.
Детали
Как указал заместитель руководителя ОП, на месте прилета воронка, которая сразу наполнилась водой. "Вероятно, повреждены сети", - отметил он.
"Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна", - рассказал Тимошенко.
Дополнение
Херсонская область за минувшие сутки потерпела 46 ударов российской армии, двое погибших.