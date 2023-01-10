Ударили прямо по двору многоэтажки: Херсон снова обстреляли рашисты - ОП

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"Херсон. Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры. Ранен местный житель. Вражеский снаряд прилетел прямо во двор многоквартирного дома", - отметил Тимошенко.

Детали

Как указал заместитель руководителя ОП, на месте прилета воронка, которая сразу наполнилась водой. "Вероятно, повреждены сети", - отметил он.

"Земля с места падения снаряда летела до последнего этажа. В доме разрушены балконы и вылетели окна", - рассказал Тимошенко.

Дополнение

Херсонская область за минувшие сутки потерпела 46 ударов российской армии, двое погибших.