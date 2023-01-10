Херсон та область за добу накривали ворожим вогнем 46 разів, є двоє загиблих - ОВА

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"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - сказав він.

Херсон росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав голова ОВА.

Доповнення

росіяни в ніч на 9 січня атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.