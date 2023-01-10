Херсон та область за добу накривали ворожим вогнем 46 разів, є двоє загиблих - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Херсонська область за минулу добу зазнала 46 ударів російскої армії, є двоє загиблих, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав янушевич у вівторок, 10 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - сказав він.
Херсон росіяни обстріляли 14 разів – вкотре атакували житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.
"Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людей, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав голова ОВА.
Доповнення
росіяни в ніч на 9 січня атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.