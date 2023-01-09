росіяни вночі атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні - ОВА

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"Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи. Також внаслідок російського обстрілу зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень", - зазначив Янушевич.

Деталі

Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась, наголосив голова ОВА.

З його слів, люди не постраждали.

Доповнення

Херсонську область за 8 січня російські війська обстріляли 77 разів, відомо про трьох поранених.