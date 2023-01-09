росіяни вночі атакували об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Російські окупанти цієї ночі атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у понеділок, 9 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи. Також внаслідок російського обстрілу зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень", - зазначив Янушевич.
Деталі
Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась, наголосив голова ОВА.
З його слів, люди не постраждали.
Доповнення
Херсонську область за 8 січня російські війська обстріляли 77 разів, відомо про трьох поранених.