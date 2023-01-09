Херсонщину за добу ворог обстріляв 77 разів, троє поранених - ОВА

Цитата

"російські окупанти 77 разів обстріляли територію Херсонщини. (...) Минулої доби через російську агресію 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

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Мирні населені пункти області окупанти, за даними голови ОВА, атакували з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Зокрема, Херсон росіяни обстріляли 21 раз – продовжують гатити по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, зазначив Янушевич.

Доповнення

По Херсону у ніч на 8 січня російські окупанти завдали удару запалювальними боєприпасами.