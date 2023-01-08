По Херсону вночі рашисти вдарили запалювальними боєприпасами: в ОВА показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. По Херсону цієї ночі російські окупанти завдали удару запалювальними боєприпасами. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у неділю, 8 січня, у Telegram, пише УНН.
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"На відео – Херсон цієї ночі. російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси", - повідомив Янушевич.
Деталі
Він зазначив, що, на щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури.
Доповнення
Херсонську область 7 січня російські війська обстріляли 19 разів, є поранений.