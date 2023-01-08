Херсонщину не припиняють обстрілювати, ворог пускає в хід і безпілотники - ОВА

Цитата

"російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини. Минулої доби через російські обстріли 1 людина отримала поранення", - повідомив Янушевич.

Деталі

Зі слів голови ОВА, ворог гатив з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів.

Доповнення

6 січня російські окупанти близько 40 разів обстріляли Херсонську область - одна людина загинула, ще сімох було поранено.