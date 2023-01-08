Херсонщину не припиняють обстрілювати, ворог пускає в хід і безпілотники - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Херсонську область 7 січня російські війська обстріляли 19 разів, є поранений. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у неділю, 8 січня, у Telegram, пише УНН.
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"російські окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини. Минулої доби через російські обстріли 1 людина отримала поранення", - повідомив Янушевич.
Деталі
Зі слів голови ОВА, ворог гатив з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.
Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів.
Доповнення
6 січня російські окупанти близько 40 разів обстріляли Херсонську область - одна людина загинула, ще сімох було поранено.