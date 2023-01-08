Херсонскую область не прекращают обстреливать, враг пускает в ход и беспилотники - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Херсонскую область 7 января российские войска обстреляли 19 раз, есть раненый. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в воскресенье, 8 января, в Telegram, пишет УНН.
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"российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонской области. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек получил ранение", - сообщил Янушевич.
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По словам главы ОВА, враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.
Из-за атак оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов.
Дополнение
6 января российские оккупанты около 40 раз обстреляли Херсонскую область - один человек погиб, еще семь были ранены.