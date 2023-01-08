Херсонскую область не прекращают обстреливать, враг пускает в ход и беспилотники - ОВА

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"российские оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонской области. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек получил ранение", - сообщил Янушевич.

Детали

По словам главы ОВА, враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

Из-за атак оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов.

Дополнение

6 января российские оккупанты около 40 раз обстреляли Херсонскую область - один человек погиб, еще семь были ранены.