Херсонщину ворог обстріляв ще близько 40 разів: загинула людина, 7 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Минулої доби російські окупанти близько 40 разів обстріляли Херсонщину - одна людина загинула, ще сімох було поранено. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, передає УНН.
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«російські окупанти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія рф вкривала вогнем 9 разів – під ударом ворожої армії були житлові квартали міста», - написав Янушевич.
За його словами, снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на територію та у будівлі, підрозділу пожежно-рятувальної частини.
«Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина - рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості», - повідомив Янушевич.
Доповнення
6 січня через ворожий обстріл пожежної частини у Херсоні загинув один рятувальник, ще четверо дістали поранення.