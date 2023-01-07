Херсонщину ворог обстріляв ще близько 40 разів: загинула людина, 7 поранено

Цитата

«російські окупанти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Херсон армія рф вкривала вогнем 9 разів – під ударом ворожої армії були житлові квартали міста», - написав Янушевич.

За його словами, снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки на територію та у будівлі, підрозділу пожежно-рятувальної частини.

«Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина - рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості», - повідомив Янушевич.

Доповнення

6 січня через ворожий обстріл пожежної частини у Херсоні загинув один рятувальник, ще четверо дістали поранення.