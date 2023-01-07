Херсонскую область враг обстрелял еще около 40 раз: погиб человек, 7 ранены

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«российские оккупанты 39 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия рф накрывала огнем 9 раз – под ударом вражеской армии были жилые кварталы города», - написал Янушевич.

По его словам, снаряды попали в частные и многоквартирные дома на территорию и в здания, подразделения пожарно-спасательной части.

«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек - спасатель, 7 жителей Херсонской области получили ранения различной степени тяжести», - сообщил Янушевич.

Дополнение

6 января из-за вражеского обстрела пожарной части в Херсоне погиб один спасатель, еще четверо получили ранения.