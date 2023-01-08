По Херсону ночью рашисты ударили зажигательными боеприпасами: в ОВА показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По Херсону этой ночью российские оккупанты нанесли удар зажигательными боеприпасами. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в воскресенье, 8 января, в Telegram, пишет УНН.
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"На видео – Херсон этой ночью. российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы", - сообщил Янушевич.
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Он отметил, что, к счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных людей и разрушений гражданской инфраструктуры.
Дополнение
Херсонскую область 7 января российские войска обстреляли 19 раз, есть раненый.