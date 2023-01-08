По Херсону ночью рашисты ударили зажигательными боеприпасами: в ОВА показали видео

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"На видео – Херсон этой ночью. российские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы", - сообщил Янушевич.

Детали

Он отметил, что, к счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных людей и разрушений гражданской инфраструктуры.

Дополнение

Херсонскую область 7 января российские войска обстреляли 19 раз, есть раненый.