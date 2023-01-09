Херсонскую область за сутки враг обстрелял 77 раз, трое раненых - ОВА

Цитата

"российские оккупанты 77 раз обстреляли территорию Херсонской области. (...) За прошедшие сутки из-за российской агрессии 3 человека получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Детали

Мирные населенные пункты области оккупанты, по данным главы ОВА, атаковали из артиллерии, РСЗО и минометов.

В частности, Херсон россияне обстреляли 21 раз – продолжают бить по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома, отметил Янушевич.

Дополнение

По Херсону в ночь на 8 января российские оккупанты нанесли удар зажигательными боеприпасами.