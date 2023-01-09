Херсонскую область за сутки враг обстрелял 77 раз, трое раненых - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Херсонскую область за 8 января российские войска обстреляли 77 раз, известно о трех раненых, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"российские оккупанты 77 раз обстреляли территорию Херсонской области. (...) За прошедшие сутки из-за российской агрессии 3 человека получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Янушевич.
Детали
Мирные населенные пункты области оккупанты, по данным главы ОВА, атаковали из артиллерии, РСЗО и минометов.
В частности, Херсон россияне обстреляли 21 раз – продолжают бить по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома, отметил Янушевич.
Дополнение
По Херсону в ночь на 8 января российские оккупанты нанесли удар зажигательными боеприпасами.