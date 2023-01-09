россияне ночью атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Российские оккупанты этой ночью атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в понедельник, 9 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения. Также в результате российского обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных", - отметил Янушевич.
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Подача тепла и света в Херсоне не прекращалась, подчеркнул глава ОВА.
С его слов, люди не пострадали.
Дополнение
Херсонскую область за 8 января российские войска обстреляли 77 раз, известно о трех раненых.