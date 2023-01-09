россияне ночью атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне - ОВА

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"Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Из-за российской атаки произошел пожар, сгорел автомобиль учреждения. Также в результате российского обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных", - отметил Янушевич.

Детали

Подача тепла и света в Херсоне не прекращалась, подчеркнул глава ОВА.

С его слов, люди не пострадали.

Дополнение

Херсонскую область за 8 января российские войска обстреляли 77 раз, известно о трех раненых.