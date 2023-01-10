Херсон и область за сутки накрывали вражеским огнем 46 раз, есть двое погибших - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Херсонская область за минувшие сутки подверглась 46 ударам российской армии, есть двое погибших, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич во вторник, 10 января, в Telegram, пишет УНН.
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"По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - сказал он.
Херсон россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.
"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителей Херсонской области получили ранения различной степени тяжести", - добавил глава ОВА.
Дополнение
россияне в ночь на 9 января атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.