Херсон и область за сутки накрывали вражеским огнем 46 раз, есть двое погибших - ОВА

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"По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - сказал он.

Херсон россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 2 человека, еще 2 жителей Херсонской области получили ранения различной степени тяжести", - добавил глава ОВА.

Дополнение

россияне в ночь на 9 января атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.