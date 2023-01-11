Херсон и область за сутки россияне обстреляли более 60 раз, пятеро раненых - ОВА

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«По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 63 раза обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты страдали от атак из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон россияне обстреляли 24 раза – под вражеским огнем оказались жилые кварталы города», - написал Янушевич в Telegram.

По его словам, оккупанты атаковали образовательное учреждение, больницу, частные и многоквартирные дома.

«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 5 человек получили ранения различной степени тяжести», - сообщил Янушевич.

Дополнение

10 января российский снаряд разорвался под окнами пятиэтажки в Херсоне.