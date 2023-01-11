Херсон и область за сутки россияне обстреляли более 60 раз, пятеро раненых - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки 63 раза обстреляли территорию Херсонской области. Пять человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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«По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 63 раза обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты страдали от атак из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон россияне обстреляли 24 раза – под вражеским огнем оказались жилые кварталы города», - написал Янушевич в Telegram.
По его словам, оккупанты атаковали образовательное учреждение, больницу, частные и многоквартирные дома.
«За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 5 человек получили ранения различной степени тяжести», - сообщил Янушевич.
Дополнение
10 января российский снаряд разорвался под окнами пятиэтажки в Херсоне.