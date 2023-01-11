За период жестких вражеских обстрелов в Херсоне погибло 65 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Херсоне с 20 ноября количество вражеских "прилетов" достигло 1 223, погибло 65 человек, пострадало 160. Об этом сообщила начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«За период жестких обстрелов, начиная с 20 ноября, когда начались обстрелы нашего города-героя Херсона, должна отметить, что количество прилетов составило 1 223, количество погибших 65, среди них один ребенок. Пострадало 160 человек, из них четыре ребенка», - рассказала Луговая.
Детали
Кроме того, она сообщила, что на сегодня по ее распоряжению внесены изменения в программу социальной защиты населения города Херсона.
Люди, пострадавшие от обстрелов, будут получать единовременную выплату.
«Взрослые получают 15 тыс. грн, дети – 20 тыс. Если есть погибшие в семье, то семья получает единовременно 30 тыс. грн выплаты», - сказала Луговая.
Дополнение
Российские оккупанты за минувшие сутки, 10 января 63 раза обстреляли территорию Херсонской области. Пять человек получили ранения различной степени тяжести.