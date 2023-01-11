"Атака против женщин с младенцами": рашисты попали в перинатальный центр в Херсоне - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Под вражеский обстрел попал перинатальный центр в Херсоне, произошел пожар. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в среду, 11 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Российские захватчики атаковали перинатальный центр в Херсоне. Из-за взрыва выпущенного врагами снаряда в Херсоне загорелся перинатальный центр. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов", - рассказал Янушевич.
По предварительной информации, по его словам, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы.
"Сейчас специалисты устраняют последствия подлой атаки оккупантов против женщин с младенцами и медиков", - указал глава ОВА.
Дополнение
За период жестких вражеских обстрелов в Херсоне погибло 65 человек.