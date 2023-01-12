Больше всего с начала года: оккупанты за сутки обстреляли Херсонскую области 90 раз, есть жертва

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"По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 90 раз обстреляли территорию Херсонской области", - сообщил Янушевич в Telegram.

Детали

По приведенным главой ОВА данным в Telegram, это наибольшее количество обстрелов за сутки с начала года. До этого за сутки в этом году максимально фиксировалось вражеских обстрелов за 2 января - 79 раз.

"90 обстрелов за последние сутки. Орки вчера пошли на рекорд. Друзья, берегите себя! И подумайте еще раз о добровольной эвакуации", - заметил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Telegram.

Как указал Янушевич, 11 января оккупанты били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон россияне обстреляли 27 раз – атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в роддом, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 5 человек получили ранения различной степени тяжести", - указал глава ОВА.

Дополнение

В Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия и проверяют мобильные телефоны граждан.