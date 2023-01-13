В Херсоне рашисты ночью обстреляли автобусную базу, охранник ранен - ОВА

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"В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, где припаркованы коммунальные автобусы. Из-за обстрела повреждены 16 автобусов, также изувечены легковые автомобили, склады и здание для охраны - по предварительной информации, один из охранников получил ранения. Также осколки снарядов нанесли ущерб электросети", - сообщил Янушевич.

Детали

На месте работают медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.

Что касается вражеских обстрелов за минувшие сутки, 12 января, то, по информации Херсонской ОВА, российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области атаковали из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также зафиксирован ракетный удар.

Херсон россияне обстреляли 7 раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 2 жителя Херсонской области получили ранения различной степени тяжести", - отметил Янушевич.

Дополнение

Оккупанты за сутки 11 января обстреляли Херсонскую область 90 раз - больше всего с начала года.