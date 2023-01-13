Харьковщина: враг обстрелял Купянский район, две женщины погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Враг продолжает обстреливать территорию Харьковской области. В результате атак частных домов в Купянском районе погибли две женщины, еще одна получила ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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«Враг продолжает обстреливать из артиллерии пгт Двуречную Купянского района. По предварительной информации, в результате обстрела частных домов погибли две женщины 59 и 64 лет. Еще одна 63-летняя женщина получила ранения, она госпитализирована», – сообщил Синегубов.
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