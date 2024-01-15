Сумщина: россияне обстреляли шесть громад в приграничной зоне, прогремело более сотни взрывов

Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: количество погибших увеличилось до двух

Количество погибших в результате взрыва гранаты депутата на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до двух человек, еще одна жертва скончалась от полученных ранений. Расследование нападения в декабре 2023 года, в результате которого также пострадали 26 человек, продолжается.