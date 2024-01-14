Сумщину упродовж дня росіяни обстріляли вісім разів

Упродовж дня росіяни вісім разів обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає УНН.

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Загалом на Сумщині в неділю зафіксовано 36 вибухів.

Під обстріли потрапили Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Есманьська громади.

Білопільську громаду обстрілювали з танка, РСЗВ, СП (5 вибухів), мінометів та артилерії.

По Есманьській громаді росіяни били з РСЗВ.

По Великописарівській громаді окупанти завдали мінометного обстрілу, а на Юнаківську скинули ВОГ з безпілотника.

Ворог ударив чотирма ракетами по Великописарівській громаді на Сумщині