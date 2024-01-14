Сумщину упродовж дня росіяни обстріляли вісім разів
Київ • УНН
За один день росіяни вісім разів обстріляли Сумську область України, спричинивши 36 вибухів у чотирьох населених пунктах.
Упродовж дня росіяни вісім разів обстрілювали прикордонні території та населені пункти Сумської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Загалом на Сумщині в неділю зафіксовано 36 вибухів.
Під обстріли потрапили Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Есманьська громади.
Білопільську громаду обстрілювали з танка, РСЗВ, СП (5 вибухів), мінометів та артилерії.
По Есманьській громаді росіяни били з РСЗВ.
По Великописарівській громаді окупанти завдали мінометного обстрілу, а на Юнаківську скинули ВОГ з безпілотника.
Ворог ударив чотирма ракетами по Великописарівській громаді на Сумщині13.01.24, 15:50 • 85891 перегляд