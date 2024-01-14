Сумскую область в течение дня россияне обстреляли восемь раз

В течение дня россияне восемь раз обстреливали приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Всего на Сумщине в воскресенье зафиксировано 36 взрывов.

Под обстрелы попали Юнаковская, Белопольская, Великописаревская и Эсманьская громады.

Белопольскую громаду обстреливали из танка, РСЗО, СП (5 взрывов), минометов и артиллерии.

По Эсманьской общине россияне били из РСЗО.

По Великописаревской громаде оккупанты нанесли минометный обстрел, а на Юнаковскую сбросили ВОГ с беспилотника.

Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской громаде на Сумщине