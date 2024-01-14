Сумскую область в течение дня россияне обстреляли восемь раз
Киев • УНН
За один день россияне восемь раз обстреляли Сумскую область Украины, вызвав 36 взрывов в четырех населенных пунктах.
В течение дня россияне восемь раз обстреливали приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Всего на Сумщине в воскресенье зафиксировано 36 взрывов.
Под обстрелы попали Юнаковская, Белопольская, Великописаревская и Эсманьская громады.
Белопольскую громаду обстреливали из танка, РСЗО, СП (5 взрывов), минометов и артиллерии.
По Эсманьской общине россияне били из РСЗО.
По Великописаревской громаде оккупанты нанесли минометный обстрел, а на Юнаковскую сбросили ВОГ с беспилотника.
Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской громаде на Сумщине13 январь 2024, 13:50 • 83150 просмотров
Сумскую область в течение дня россияне обстреляли восемь раз
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