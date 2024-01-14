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Сумскую область в течение дня россияне обстреляли восемь раз

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 20:15  •  19452 просмотра

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За один день россияне восемь раз обстреляли Сумскую область Украины, вызвав 36 взрывов в четырех населенных пунктах.

В течение дня россияне восемь раз обстреливали приграничные территории и населенные пункты Сумской области.  Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Всего на Сумщине в воскресенье зафиксировано 36 взрывов.

Под обстрелы попали Юнаковская, Белопольская, Великописаревская и Эсманьская громады.

Белопольскую громаду обстреливали из танка, РСЗО, СП (5 взрывов), минометов и артиллерии.

По Эсманьской общине россияне били из РСЗО.

По Великописаревской громаде оккупанты нанесли минометный обстрел, а на Юнаковскую сбросили ВОГ с беспилотника.

Враг ударил четырьмя ракетами по Великописаревской громаде на Сумщине13 январь 2024, 13:50 • 83150 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Сумщину упродовж дня росіяни обстріляли вісім разів
Russians shelled Sumy region eight times during the day
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