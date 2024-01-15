Российские войска атаковали Никопольский район артиллерией и беспилотниками-камикадзе

С артиллерии и дронами-камикадзе россияне атаковали Никопольщину. В частности били по самому Никополю, а также по Марганецкой и Мироновской громадах. Об этом рассказал глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

9 дронов-камикадзе сегодня направил агрессор на Никопольщину. Дважды бил из артиллерии. От вражеских ударов содрогались райцентр, Марганецкая и Мировская громады. - рассказал Лысак.

Детали

По данным председателя ОВА из-за этих атак изуродованы хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, из-за вражеской активности есть разрушения в Днепровском районе. Там, во время падения обломков сбитой российской ракеты, было повреждено окно в одном из частных домов.

На остальной территории Днепропетровской области день прошел спокойно.

Украинские военные сбили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Напомним,

Обстреливали россияне Никопольский район из артиллерии и дронов-камикадзе и за прошедшие сутки. По данным ОВА 14 января были повреждены 3 многоэтажки и 10 частных домов. Повреждены 3 хозяйственные постройки, 4 авто и газопровод.