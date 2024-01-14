Нікопольський район росіяни знову обстріляли з артилерії та запустили 11 ударних дронів - ОВА
Київ • УНН
Нікопольський район в Україні зазнав артилерійського обстрілу та ударів безпілотників-камікадзе, в результаті чого було пошкоджено будівлі та інфраструктуру, жертв немає.
Ворог вчергове обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії та запустив дрони-камікадзе. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Тиша на Нікопольщині тривала недовго. Від самого ранку ворог гатив по району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе
Відомо, що під удар потрапили сам Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Понівечені 3 господарські споруди, 4 авто та газогін.
По жертв або постраждалих не повідомляється.