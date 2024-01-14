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Нікопольський район росіяни знову обстріляли з артилерії та запустили 11 ударних дронів - ОВА

Київ • УНН

 • 34841 перегляди

Нікопольський район в Україні зазнав артилерійського обстрілу та ударів безпілотників-камікадзе, в результаті чого було пошкоджено будівлі та інфраструктуру, жертв немає.

Ворог вчергове обстріляв Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії та запустив дрони-камікадзе. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Тиша на Нікопольщині тривала недовго. Від самого ранку ворог гатив по району. Двічі обстрілював з артилерії та 11 разів бив дронами-камікадзе

- написав він.

Відомо, що під удар потрапили сам Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Понівечені 3 господарські споруди, 4 авто та газогін.

По жертв або постраждалих не повідомляється.

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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