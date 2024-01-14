Никопольский район россияне снова обстреляли из артиллерии и запустили 11 ударных дронов - ОВА

Враг в очередной раз обстрелял Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и запустил дроны-камикадзе. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Тишина на Никопольщине продолжалась недолго. С самого утра враг бил по району. Дважды обстреливал из артиллерии и 11 раз бил дронами-камикадзе - написал он.

Известно, что под удар попали сам Никополь и Марганецкая громада. Повреждены 3 многоэтажки и 10 частных домов. Уничтожены 3 хозяйственные постройки, 4 авто и газопровод.

По жертвам или пострадавшим не сообщается.